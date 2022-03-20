Минобороны РФ: российские подразделения завершают разгром украинского нацбата «Донбасс»

Аргументы Недели → В мире 13+

20 марта 2022, 20:31

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российские подразделения завершают разгром украинского националистического батальона «Донбасс» (запрещен в РФ). Об этом заявило министерство обороны России.

«Подразделения ВС России завершают разгром националистического батальона “Донбасс”, в течение дня продвинулись на 12 км», — процитировал сообщение военного ведомства Telegram-канал «RT на русском».

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории Украины. Ранее сегодня появилась информация, согласно которой в ходе боев за город Мариуполь погиб капитан первого ранга Андрей Палий, занимавший должность заместителя командующего Черноморским флотом РФ.