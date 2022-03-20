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Басурин: силы ДНР вошли в Марьинку и бьют по укрепрайону армии Украины у Авдеевки

, 11:56

Басурин: силы ДНР вошли в Марьинку и бьют по укрепрайону армии Украины у Авдеевки
Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Подразделения ДНР вошли в Марьинку и бьют по укрепленному району армии Украины у города Авдеевки. Об этом рассказал спикер Народной милиции республики Эдуард Басурин.

«Силы ДНР зашли в Марьинку, что на западной окраине Донецка, и закрепились на первых улицах поселка, по укрепрайону украинской армии у Авдеевки наносятся удары с применением всех доступных средств огневого поражения», — привел сообщение Басурина Telegram-канал Inside Donetsk.

Ранее в воскресенье стало известно, что войска ДНР взяли под свой контроль поселок Степное и преследуют отступающие подразделения 53-й бригады Вооруженных сил Украины.

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