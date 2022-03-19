ООН сообщила о гибели в Украине как минимум 847 мирных жителей, 64 из них - дети

Аргументы Недели → В мире 13+

19 марта 2022, 22:17 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Со дня начала военной спецоперации России 24 февраля в Украине погибли как минимум 847 мирных жителей, ранено 1399 человек. Такие данные приводятся в докладе мониторинговой миссии Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

При этом в документе подчеркивается, что реальные данные о жертвах среди мирных жителей выше, поскольку информация о погибших и раненых из мест, которые находятся в очаге боевых действий, приходит с опозданием. В частности, речь о Мариуполе, Волновахе, Изюме, Северодонецке, Рубежном и Тростянце.

По данным ООН, с 24 февраля по 18 марта в Украине убито 155 мужчин, 119 женщин, 7 девочек и 21 мальчик, пол остальных 509 взрослых и 36 детей установить пока не удалось.

В докладе говорится, что мирные жители погибают чаще всего из-за авиаобстрелов, ударов тяжелой артиллерии и ракет с большим радиусом поражения.