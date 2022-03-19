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Игорь Конашенков: войска ЛНР вышли к северной окраине Лисичанска и уничтожают группы националистов, отступивших из Рубежного

, 21:07

Игорь Конашенков: войска ЛНР вышли к северной окраине Лисичанска и уничтожают группы националистов, отступивших из Рубежного
Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Подразделения ЛНР вышли к северной окраине Лисичанска и уничтожают группы украинских националистов, которые отступили из Рубежного. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Войска ЛНР вышли к северной окраине города Лисичанска, уничтожают разрозненные группы националистов, отступивших из города Рубежное», — привел сообщение спикера ведомства Telegram-канал «RT на русском».

Также Конашенков проинформировал, что бойцы Народной милиции ДНР полностью взяли под контроль населенный пункт Тарамчук.

Ранее в субботу стало известно, что российские военные прорвали оборону националистического батальона «Айдар» (запрещен в РФ) и вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка.

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