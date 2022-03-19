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Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн признал, что заменить российский газ Европе «не так просто»

, 20:48 Источник: ТАСС

Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн признал, что заменить российский газ Европе «не так просто»
OMV, imago-images.de/globallook.com

У Европы не получится быстро заменить весь объем поставок российского газа — это возможно только в долгосрочной перспективе, заявил в субботу в интервью радиостанции Ö1 глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн.

«Мы находимся в сложном положении. 80% газовых поставок в Австрию поступает из России. Мы почти 50 лет получали выгоду из этого, потому что это самый дешевый газ» - рассказал Штерн.

По его словам, объемы газа, которые получает из России Европа, заменить «не так просто», однако в долгосрочной перспективе это возможно.

«Мы сейчас занимаемся тем, чтобы обеспечить безопасность снабжения. Какие последствия могут быть дальше, выяснится в следующие месяцы», - заявил Штерн.

В настоящее время масштабные санкции ЕС в отношении России, связанные с ее спецоперацией в Украине, не затронули поставки нефти и газа в Европу.

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