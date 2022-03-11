Премьер Венгрии Виктор Орбан: главы ЕС договорились не вводить санкции в отношении поставок нефти и газа из РФ

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11 марта 2022, 09:51 Источник: РИА Новости

Виктор Орбан, Marton Monus/ globallook.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Евросоюз на саммите глав государств, входящих в ЕС, принял решение не вводить санкции в отношении нефтегазового сектора России, сообщает портал hirado.hu.

«Мы решили самый важный вопрос в свою пользу: не будет санкций, касающихся нефтегазового сектора, то есть энергоснабжение Венгрии будет обеспечено в дальнейшем», - заявил Орбан.

Накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых санкций против России, которые стали причиной падения рубля на 40%.