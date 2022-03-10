Боррель заявил, что Евросоюз достиг предела в финансовых санкциях против России

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10 марта 2022, 13:03 Источник: РИА "Новости"

глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Cazaro De Luca/globallook.com

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых санкций против России.

Жозеп Боррель в рамках разговора с представителями СМИ подчеркнул, что "всегда можно идти дальше", однако Евросоюз подошел к границам того, что может сделать. "Мы сделали все, что могли", – констатировал дипломат.

Боррель уточнил, что речь идет о массивных санкциях, которые стали причиной падения российской валюты на 40%. По словам главы европейской дипломатии, рестрикции "лягут тяжелым бременем на экономику РФ".