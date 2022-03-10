Проклятие гамбургера: фастфуд уходит вместе с эпохой

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10 марта 2022, 12:18 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Стон идет по всей Руси великой! Трепещут соцсети, офисные хомячки посыпают приглаженные волосы пудрой, рыдают необъятные поборницы рыночной демократии. Великое зло спустилось на землю русскую — McDonald's приостановил свою деятельность. Как жить теперь?

Я помню еще первый, на Тверской в закрытом легендарном кафе «Лира»: «У дверей в заведенье народу скопленье. Топтание и пар» пела «Машина времени» про «Лиру». Но что такое «скопленье» по сравнению с безумными очередями за американской котлетой! Символ демократии и последний гвоздь в гроб коммунизма — вот что такое Макдональдс в Москве.

Он был с нами больше 30 лет в радости и печали, в победах и поражениях, выборах и перевыборах. Перекусывающая на бегу Статуя Свободы, заглянувшая с берега Гудзона. И вот он, родной наш, любимый, с бесплатным туалетом приостановил, сволочь, свою деятельность! Предал! Не вынесла душа поэта! Как теперь жить? Как жить?!

850 ресторанов быстрого питания, торгующие под вывеской McDonald's закрываются. 62 тысячи сотрудников остаются без работы, но пока (как долго не говорится) с зарплатой. Замораживают инвестиции Yum! Brands — это KFC, Pizza Hut, Taco Bell. Starbucks — приостановила деятельность. Еще несколько десятков тысяч молодых в основном людей потеряют работу и источник дохода...

Procter & Gamble, OBI, J7, «Чудо», «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Агуша», IKEA - более 400 компаний ушли, хлопнув дверью с российского рынка. Пока точное число их работников не подсчитано, но это, вероятно, миллионы человек. На несколько месяцев зарплатного жирка хватит, а что они будут делать дальше?

Все эти десятки и сотни тысяч, зачастую без образования, умели только торговать продукцией, которую они не производили. Это не упрек, это просто факт. Огромные сектора российской экономики занимались продажей продукции иностранной промышленности, которая показала, что может в принципе уйти из России в любой момент. И ей все равно, например, что на таких «агушах» завязано большинство российских молочных кухонь. Миллионы российских малышей растут на этих кашах и пюре. Они к ним привыкли, новые могут вызвать аллергию. Иностранцам это безразлично.

Как, вероятно, и нашим чиновникам, которые допустили или потворствовали монополизации чужими компаниями целых отраслей нашей промышленности. Что пищевой, что лёгкой, что в полусреднем весе. В некоторых отраслях доля импорта доходит до 70-90 процентов при полном молчании ФАС!

Вся российская агропродовольственная безопасность держится на импортируемых «исходниках»: семенном фонде (кроме пшеницы), кроссах птицы, чужих племенных быках. В 2020 году семян мы закупили на 1,4 миллиарда долларов. Что будет в этом при курсе рубля за сотню? А если вообще даже себе в убыток транснациональные корпорации не продадут и семечка?

Китайцы говорят: «Беда — это шанс». Нам нужно успеть воспользоваться бедой и перейти от говорильни импортозамещения к реальным делам. А тех чиновников, кто саботирует эти процессы, не расстреливать или сажать, а вперед на передовую, искупать так сказать вину кровью.

Но вот на вопрос: «как жить теперь без американских котлет и куриных ножек?» никто ответа так и не дал!

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