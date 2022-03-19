ФСБ сообщила о дрейфующих в Черном море украинских минах, которые могут попасть в Босфор и далее — в Средиземное море

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19 марта 2022, 18:02 Источник: "Интерфакс"

Босфор, Lu Zhe/Xinhua/globallook.com

В настоящее время в западной части Черного моря дрейфуют подводные мины, которые оторвались от якорей и могут оказаться в Средиземноморском бассейне, сообщил в субботу Центр общественных связей ФСБ России.

«После начала проведения Российской Федерацией специальной военной операции, ВМС Украины осуществили постановку минных заграждений на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный (около 420 мин устаревших типов ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина), произведенных в первой половине XX века). При наступлении штормовых условий стали происходить обрывы тросов (минрепов), соединяющих мины с донными якорями», - сообщили в ФСБ.

В ведомстве предупредили также, что не исключена возможность дрейфа оторвавшихся мин в пролив Босфор и далее в Средиземное море.

Как подчеркнули в ЦОС, установка мин такого типа запрещена Конвенцией о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин.

«Вооруженные силы Украины в очередной раз демонстрируют полное игнорирование основ международного права и пренебрежение человеческими жизнями, в том числе и граждан государств Европейского союза», - говорится в сообщении ЦОС.