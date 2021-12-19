Военный эксперт Маржецкий: «москитный флот» Украины и ее диверсанты-подводники могут создать России «колоссальные проблемы»

«Москитный флот» Украины и ее диверсанты-подводники могут создать Российской Федерации «колоссальные проблемы». Об этом предупредил военный эксперт Сергей Маржецкий.
По его словам, скоростные катера, имеющиеся на вооружении Киева, способны осуществить операцию по минированию отдельных частей Азовского и Черного морей. Как указал Маржецкий, «современные подводные мины представляют серьезнейшую опасность».
«Невеликий “москитный флот” Украины и диверсанты-подводники могут создать нам колоссальные проблемы», — отметил аналитик.
Ранее в воскресенье сообщалось, что издание Asia Times допустило реализацию сценария, при котором Турция построит стелс-истребители с помощью Москвы и поставит их Киеву.
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