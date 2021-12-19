Asia Times: Турция может построить стелс-истребители с помощью России и поставить их Украине

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19 декабря 2021, 16:46 Источник: «ПолитРоссия»

Пилот боевого самолета, MOD Russia / globallookpress.com

Турция может построить стелс-истребители с помощью Российской Федерации и поставить их Украине. Соответствующий вариант развития событий допускается в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Asia Times пишет, что Анкара весьма успешно извлекает выгоду из напряженных отношений между Киевом и Москвой. В частности, Турция продала Украине беспилотники Bayraktar TB2. Первое боевое применение данного дрона в Донбассе, произошедшее осенью, вызвало у РФ крайнее неодобрение.

При этом турецкие власти развивают военное сотрудничество и с Россией. Некоторое время назад Анкара закупила у Москвы зенитные ракетные комплексы С-400. Также, как отмечает Asia Times, РФ согласилась помочь Турции создать собственный истребитель-невидимку пятого поколения TF-X.

В процитированной публикации указывается, что Турция может построить данные самолеты при участии России и поставить их затем Киеву.

Ранее сегодня сообщалось, что бразильский политолог Лукас Лейрос высказал мнение, согласно которому Украина ведет «тайную войну» против Крыма и остальной РФ.

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