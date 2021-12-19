Бразильский политолог Лейрос: Украина ведет «тайную войну» против Крыма и остальной России

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19 декабря 2021, 15:18 Источник: «ПолитРоссия»

Побережье Крыма, Serguei Fomine / globallookpress.com

Украина ведет «тайную войну» против Крымского полуострова и остальной России. Соответствующую точку зрения в публикации, размещенной в интернете, высказал бразильский политолог Лукас Лейрос.

Эксперт отметил, что российские силовики неоднократно пресекали диверсионные акции, направленные против жителей Крыма, который в 2014 году стал частью страны.

«Опасаясь напрямую вступить в вооруженный конфликт, учитывая военное превосходство Москвы, Украина пытается бороться с РФ с помощью более "тихих" действий, используя методы дипломатического бойкота, шпионаж и даже терроризм», — написал Лейрос.

По его мнению, соседнее государство ведет против Крыма и остальной России «тайную войну».

«Эта "тайная война" ведется Киевом только потому, что Запад внушает украинскому правительству ложное чувство безопасности», — добавил политолог.

Ранее сегодня сообщалось, что аналитик Константин Сивков озвучил прогноз, согласно которому республики Донбасса ждет разгром, если Москва не поможет им в случае наступления армии Украины.

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