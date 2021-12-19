Военный аналитик Сивков: ДНР и ЛНР постигнет разгром, если Россия не поможет им в случае нападения Украины

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19 декабря 2021, 13:05

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР постигнет разгром, если Российская Федерация не поможет им в случае нападения Киева. Соответствующий прогноз озвучил некоторое время назад отечественный военный аналитик Константин Сивков.

Эксперт указал в эфире YouTube-канала «День ТВ» на то, что Вооруженные силы Украины сконцентрировали возле границ республик Донбасса около 120 тысяч человек. По словам Сивкова, если киевские подразделения пойдут в наступление, возможны несколько вариантов развития событий. Один из сценариев предполагает невмешательство Москвы в конфликт. В этом случае ДНР и ЛНР будут разгромлены, предрек аналитик.

Он отметил, что такой исход станет победой не только для украинского руководства, но и властей западных стран, оказывающих поддержку Киеву.

Как сообщалось ранее в воскресенье, журналист Дмитрий Стешин допустил, что в случае наступательной операции ВСУ силы республик Донбасса могут отойти в города и навязать противнику затяжные бои.

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