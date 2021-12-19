Военкор Стешин: в случае наступления Киева силы ДНР и ЛНР могут отойти в города и навязать армии Украины затяжные бои

Аргументы Недели → В мире 13+

19 декабря 2021, 12:28 Источник: «Военное дело»

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Если Киев организует наступление в Донбассе, подразделения ДНР и ЛНР могут отойти в города и навязать Вооруженным силам Украины затяжные бои. Соответствующим прогнозом поделился российский военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Он отметил, что за линией соприкосновения в настоящий момент стоят семь полноценных бригад ВСУ, которые насчитывают в общей сложности порядка 120 тысяч человек. Журналист счел вероятным сценарий, при котором силы ДНР и ЛНР не смогут сдержать фронт в случае наступления противника и отойдут в города, после чего навяжут киевской стороне затяжные бои.

Стешин указал на то, что у армии Украины нет опыта вооруженного противостояния в городских условиях.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Николай Стариков озвучил точку зрения, согласно которой единственным результатом вероятного украинского референдума по Донбассу может стать полномасштабная война.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости