Политолог Стариков: единственным результатом вероятного украинского референдума по Донбассу может стать полномасштабная война

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19 декабря 2021, 11:19 Источник: «Украина.ру»

Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Единственным результатом вероятного украинского референдума по Донбассу может стать полномасштабный военный конфликт. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил российский политолог Николай Стариков.

Некоторое время назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведения в стране референдума по вопросу Донбасса.

«В сегодняшней политической системе Украины формулировка референдума будет выбрана такая, которую поддержит большинство граждан. А если даже они этого и не сделают, нужный результат будет дорисован. Затем президент Зеленский выйдет и скажет: “Граждане требуют от меня, чтобы я восстановил территориальную целостность Украины, поэтому я отдал приказ перейти в наступление”. Единственным результатом референдума может стать полномасштабная война», — отметил Николай Стариков.

Как сообщалось ранее в воскресенье, американское издание The National Interest предсказало, что в случае вооруженного столкновения с Украиной российские силы достигнут реки Днепр за 72-96 часов.

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