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National Interest: в случае войны с Украиной российская армия дойдет до реки Днепр за 72-96 часов

, 10:02

National Interest: в случае войны с Украиной российская армия дойдет до реки Днепр за 72-96 часов
Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

В случае военного столкновения с Украиной российская армия дойдет до реки Днепр за 72-96 часов. Соответствующий прогноз высказан в публикации, размещенной некоторое время назад на страницах американской прессы.

The National Interest (NI) пишет, что Киев значительно уступает Москве по численности своих военных и их вооружению. Если произойдет конфликт, силы РФ дойдут до Днепра за 72-96 часов, отмечает издание. Трудно сказать, двинутся ли после этого российские части на запад к Одессе, указали авторы NI.

Как сообщалось ранее сегодня, волонтер Игорь Кимаковский предрек, что украинская армия может напасть на самопровозглашенные республики Донбасса во время зимней Олимпиады в Пекине.

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