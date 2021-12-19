National Interest: в случае войны с Украиной российская армия дойдет до реки Днепр за 72-96 часов
19 декабря 2021, 10:02
В случае военного столкновения с Украиной российская армия дойдет до реки Днепр за 72-96 часов. Соответствующий прогноз высказан в публикации, размещенной некоторое время назад на страницах американской прессы.
The National Interest (NI) пишет, что Киев значительно уступает Москве по численности своих военных и их вооружению. Если произойдет конфликт, силы РФ дойдут до Днепра за 72-96 часов, отмечает издание. Трудно сказать, двинутся ли после этого российские части на запад к Одессе, указали авторы NI.
Как сообщалось ранее сегодня, волонтер Игорь Кимаковский предрек, что украинская армия может напасть на самопровозглашенные республики Донбасса во время зимней Олимпиады в Пекине.
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