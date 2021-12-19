Волонтер Игорь Кимаковский: армия Украины может напасть на республики Донбасса во время зимней Олимпиады

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19 декабря 2021, 09:37 Источник: «ПолитНавигатор»

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины могут напасть на самопровозглашенные ДНР и ЛНР во время зимней Олимпиады, которая пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине. Соответствующий прогноз озвучил российский волонтер Игорь Кимаковский.

Он назвал очень вероятным сценарий, при котором киевские войска пойдут в наступление в Донбассе под влиянием западных спецслужб.

«Это произойдет в феврале следующего года, во время проведения Олимпиады», — предрек Кимаковский в разговоре с «ПолитНавигатором».

Как сообщалось ранее в воскресенье, переговорщик от Киева Сергей Гармаш высказал мнение, согласно которому признание Москвой республик Донбасса возможно только в случае военного наступления на них Украины.

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