Вооруженные силы Украины могут напасть на самопровозглашенные ДНР и ЛНР во время зимней Олимпиады, которая пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине. Соответствующий прогноз озвучил российский волонтер Игорь Кимаковский.
Он назвал очень вероятным сценарий, при котором киевские войска пойдут в наступление в Донбассе под влиянием западных спецслужб.
«Это произойдет в феврале следующего года, во время проведения Олимпиады», — предрек Кимаковский в разговоре с «ПолитНавигатором».
Как сообщалось ранее в воскресенье, переговорщик от Киева Сергей Гармаш высказал мнение, согласно которому признание Москвой республик Донбасса возможно только в случае военного наступления на них Украины.
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