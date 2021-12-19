Переговорщик от Киева Гармаш: признание Россией ДНР и ЛНР возможно только в случае военного наступления на них Украины

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19 декабря 2021, 08:28

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Признание независимого статуса ДНР и ЛНР со стороны Российской Федерации возможно только в случае военного наступления на них Украины. Такую точку зрения высказал Сергей Гармаш, киевский представитель на переговорах об урегулировании конфликта в Донбассе.

Процитированный «ПолитНавигатором» Гармаш отметил, что признание Россией самопровозглашенных республик означало бы конец Минских соглашений, на реализации которых настаивает Москва. Она может признать ДНР и ЛНР только в случае, если Украина «начнет освобождать эту территорию военным путем», заявил переговорщик от Киева.

Ранее в воскресенье сообщалось, что эксперт Виктор Литовкин озвучил прогноз, согласно которому РФ проведет контроперацию против украинской армии, если она развернет широкомасштабное наступление в Донбассе.

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