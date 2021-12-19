Полковник запаса Литовкин: Россия проведет контроперацию против ВСУ, если Киев начнет широкомасштабное наступление в Донбассе
19 декабря 2021, 07:59
Российская Федерация проведет контроперацию против Вооруженных сил Украины в случае широкомасштабного наступления Киева на территории Донбасса. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ сделал отечественный военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин.
По словам специалиста, ставшего собеседником телекомпании Al Jazeera, если украинская армия начнет широкомасштабное наступление на самопровозглашенные ДНР и ЛНР, Москва осуществит контроперацию, чтобы заставить киевскую сторону согласиться на мирное урегулирование кризиса. Литовкин допустил возможность признания Россией республик при таком развитии событий.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что бойцы Народной милиции ЛНР ликвидировали двух военных Украины в ходе ответного удара.
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