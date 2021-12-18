Бойцы Народной милиции ЛНР уничтожили двух военных Украины в ходе ответной атаки

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18 декабря 2021, 20:38

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Бойцы ЛНР уничтожили двух военнослужащих Вооруженных сил Украины во время ответной атаки. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Народной милиции самопровозглашенной республики.

Согласно имеющейся информации, в субботу вечером ВСУ открыли огонь по трем прифронтовым поселкам, контролируемым ЛНР. В результате погиб один представитель Народной милиции, еще один получил ранения.

Силы ЛНР осуществили ответный удар, в ходе которого удалось уничтожить двух киевских военных и ранить одного.

Ранее сегодня сообщалось, что в Донбассе снайпер ликвидировал украинского разведчика, который наблюдал за позициями ДНР.

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