В Донбассе снайпер уничтожил украинского разведчика, наблюдавшего за позициями ДНР

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18 декабря 2021, 13:44

Снайпер, Juma Mohammad / globallookpress.com

В Донбассе снайпер ликвидировал украинского разведчика, который наблюдал за позициями Народной милиции непризнанной ДНР. Соответствующая информация появилась некоторое время назад в интернете.

Telegram-канал «Война на Донбассе. WarDonbass» пишет, что в районе города Красногоровки снайпер ДНР уничтожил военнослужащего 74-го разведывательного батальона Вооруженных сил Украины Сергея Запорожца. Запорожец был застрелен, когда он наблюдал за позициями Народной милиции через тепловизор, указывается в процитированном посте.

Как сообщалось ранее в субботу, американское издание Forbes отметило, что в случае конфликта с Украиной армия России может обмануть киевские дроны Bayraktar TB2 посредством дыма.

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