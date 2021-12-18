Forbes: в случае войны с Украиной армия России может обмануть киевские дроны Bayraktar TB2 с помощью дыма

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18 декабря 2021, 11:32 Источник: «ПолитРоссия»

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozulia / globallookpress.com

В случае военного конфликта с Украиной армия Российской Федерации может обмануть киевские беспилотники Bayraktar TB2 с помощью дыма. На это указывается в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.

Издание Forbes ответило на вопрос, какие средства способна применить РФ против поставленных Киеву Турцией дронов Bayraktar TB2, если произойдет вооруженное столкновение с Украиной. В процитированном материале отмечается, что российские военные могут обмануть аппараты посредством дыма.

В Forbes констатировали, что подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты РФ снабжены машинами для постановки аэрозольных завес «ТДА-2К».

«Эта техника позволяет установить маскировку не только в видимом, но и в инфракрасном диапазоне», — пишет американское издание.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Виктор Литовкин высказал прогноз, согласно которому Москва может нанести ракетный удар по базам США на украинской территории в случае расширения НАТО на восток.

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