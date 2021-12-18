Полковник запаса Литовкин: Россия может атаковать ракетами базы США на Украине в случае расширения НАТО на восток
18 декабря 2021, 10:22
Российская Федерация может атаковать ракетами базы Соединенных Штатов на Украине в случае расширения Североатлантического альянса на восток. Об этом заявил отечественный военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин.
Литовкин отметил в разговоре с телеканалом Al Jazeera, что приближение НАТО к государственным рубежам России представляет прямую угрозу безопасности страны. По словам собеседника журналистов, вероятное расширение западного блока в восточном направлении будет иметь серьезные последствия. В этом случае Москва, скорее всего, нанесет ракетный удар по американским базам на украинской территории, спрогнозировал эксперт.
Как сообщалось ранее сегодня, киевский композитор Владимир Быстряков указал на то, что РФ давно могла бы победить Украину без войны.
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