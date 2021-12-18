Киевский композитор Владимир Быстряков: Россия давно могла бы победить Украину без войны

Российская Федерация давно могла бы победить Украину без войны. Соответствующую точку зрения в беседе с интернет-СМИ озвучил Владимир Быстряков, киевский композитор и общественный деятель.
«Россия давно могла бы Украину победить без всяких военных действий, стоит только отрубить все поставки, если уж огурцы и завтраки для солдат идут на Украину из России, то про газ и прочее нечего и говорить», — отметил Быстряков.
Согласно его предположению, Москва не идет на подобные меры, поскольку жалеет население соседней страны.
Ранее в субботу сообщалось, что представитель Киева на переговорах об урегулировании конфликта в Донбассе Сергей Гармаш допустил начало гражданской войны на Украине в случае ее прямого диалога с непризнанными ДНР и ЛНР.
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