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18 декабря 2021, 08:50

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Представитель Киева на переговорах об урегулировании конфликта в Донбассе Сергей Гармаш допустил начало гражданской войны на Украине в случае ее прямого диалога с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

«Меня шокирует то, что даже молодые и умные не всегда понимают, почему мы не можем сесть и напрямую договориться с Донецком и Луганском», — заявил процитированный «ПолитНавигатором» Гармаш.

По его словам, «если произойдет так, то Россия будет управлять Украиной через Донбасс». Как отметил Сергей Гармаш, при подобном развитии событий его стране грозит гражданская война, поскольку «ни Киев, ни Львов не захотят быть управляемыми Россией».

Украинские власти обвиняют Москву в развязывании вооруженного противостояния на территории Донбасса, которое продолжается с весны 2014 года. Руководство РФ подобные утверждения опровергает.

Ранее в субботу сообщалось, что политолог Сергей Марков высказал прогноз, согласно которому до 70% военных Украины перейдут на сторону России, если им будут предоставлены полные гарантии безопасности их семей.

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