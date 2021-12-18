Политолог Марков: до 70% военных Украины перейдут на сторону России, если у них будут полные гарантии безопасности их семей

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18 декабря 2021, 07:50 Источник: «Украина.ру»

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

До 70% украинских военных перейдут на сторону Российской Федерации, если им будут предоставлены полные гарантии безопасности их семей. Соответствующий прогноз в беседе с интернет-СМИ высказал московский политолог Сергей Марков.

По словам эксперта, РФ следует «не бомбить Украину, а брать ее территорию под контроль».

«По моим оценкам, до 70% украинской армии перейдут на сторону России, если у них будут полные гарантии безопасности их семей. Им нужно, чтобы их родных и близких перевезли на территорию, контролируемую пророссийскими силами, где бы их не достали СБУ и неонацистские организации, которые являются неотъемлемой частью современного террористического украинского государства», — отметил Марков.

Ранее в субботу сообщалось, что депутат Верховной Рады Илья Кива озвучил мнение, согласно которому киевские власти сами отдали Москве Крым в 2014 году с целью легализации госпереворота на Украине.

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