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18 декабря 2021, 07:17

Митинг по случаю годовщины присоединения Крыма к России, Nikolay Titov / globallookpress.com

Киев сам отдал Российской Федерации Крымский полуостров для легализации государственного переворота, состоявшегося на Украине в феврале 2014 года. Такую точку зрения озвучил Илья Кива, депутат Верховной Рады.

Парламентарий отметил в беседе с латвийским изданием Telegraf, что в Крыму находилась самая боеспособная украинская группировка. По словам Кивы, она была выведена без боя с территории полуострова в период его присоединения к РФ по приказу и.о. президента Александра Турчинова.

«Мы бросили все и ушли. Вот вам вся история. Мы Крым отдали за легализацию госпереворота», — заявил депутат.

Как сообщалось ранее сегодня, политолог Сергей Марков высказал мнение, согласно которому «Вашингтон хочет, чтобы продолжалась война между русскими и украинцами».

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