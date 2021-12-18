Депутат Рады Илья Кива: Киев сам отдал России Крым для легализации госпереворота на Украине
18 декабря 2021, 07:17
Киев сам отдал Российской Федерации Крымский полуостров для легализации государственного переворота, состоявшегося на Украине в феврале 2014 года. Такую точку зрения озвучил Илья Кива, депутат Верховной Рады.
Парламентарий отметил в беседе с латвийским изданием Telegraf, что в Крыму находилась самая боеспособная украинская группировка. По словам Кивы, она была выведена без боя с территории полуострова в период его присоединения к РФ по приказу и.о. президента Александра Турчинова.
«Мы бросили все и ушли. Вот вам вся история. Мы Крым отдали за легализацию госпереворота», — заявил депутат.
Как сообщалось ранее сегодня, политолог Сергей Марков высказал мнение, согласно которому «Вашингтон хочет, чтобы продолжалась война между русскими и украинцами».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.