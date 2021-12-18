Политолог Марков: «Вашингтон хочет, чтобы продолжалась война между русскими и украинцами»

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18 декабря 2021, 06:20 Источник: «Украина.ру»

Боевые действия в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Соединенные Штаты хотят, «чтобы продолжалась война между русскими и украинцами». Соответствующую точку зрения в беседе со СМИ озвучил отечественный политолог Сергей Марков.

Многие эксперты совершают ошибку, когда говорят, что президент Украины Владимир Зеленский не желает выполнять заключенные в Минске договоренности об урегулировании вооруженного конфликта на территории Донбасса, заявил Марков. Согласно его точке зрения, «Зеленский мечтает реализовать Минские соглашения», поскольку это позволило бы главе государства стать «сверхпопулярным политиком, который принес мир» в страну.

Сергей Марков полагает, что претворить в жизнь договоренности Киеву запрещают США. По словам аналитика, «Вашингтон хочет, чтобы продолжалась война между русскими и украинцами».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что депутат Народного Совета непризнанной ДНР Ирина Попова высказала прогноз, по которому противостояние с республиками Донбасса «закончится очень плохо для Украины».

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