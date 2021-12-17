Депутат ДНР Ирина Попова: война против республик Донбасса «закончится очень плохо для Украины»
17 декабря 2021, 16:48
Война против самопровозглашенных республик Донбасса «закончится очень плохо для Украины». Соответствующий прогноз озвучила Ирина Попова, депутат Народного Совета ДНР.
Парламентарий отметила, что вооруженный конфликт на территории Донбасса, продолжающийся восьмой год, когда-нибудь завершится.
«Закончится и эта война. Но, я думаю, она закончится очень плохо для Украины. Я не уверена, что она сохранит свою территориальную целостность. И не потому, что мы туда вмешаемся», — заявила Попова в разговоре с авторами Telegram-канала «Донбасс решает».
Как сообщалось ранее сегодня, политолог Сергей Марков предрек, что Россия может признать независимый статус ДНР и ЛНР в феврале следующего года.
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