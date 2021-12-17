Политолог Марков: Россия может признать республики Донбасса в феврале 2022 года

Российская Федерация может признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР в феврале 2022 года. Соответствующий прогноз озвучил отечественный политолог Сергей Марков.
Эксперт, ставший собеседником «ПолитНавигатора», счел вероятным сценарий, при котором Москва признает республики Донбасса, если Киев не будет выполнять Минские соглашения.
«При этом, я думаю, что это произойдет не до нового года и не в январе, чтобы не сломать нашим китайским друзьям проведение Олимпийских игр. А в феврале, я бы ожидал, что это возможно, если Запад не сформирует выполнение «Минских соглашений», — отметил Марков.
Как сообщалось ранее в пятницу, киевский политолог Василий Вакаров допустил, что Украина может лишиться части своей территории к 2023 году.
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