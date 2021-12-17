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Киевский политолог Вакаров: Украина может лишиться части своей территории к 2023 году

, 10:48

Киевский политолог Вакаров: Украина может лишиться части своей территории к 2023 году
Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Украина может лишиться части своей территории к 2023 году. Соответствующий вариант развития событий допустил киевский политолог Василий Вакаров.

«Я не думаю, что мы 2022 год проводим и встретим 2023 год в том составе государства Украина, в котором мы есть», — поделился прогнозом эксперт.

По мнению процитированного «ПолитНавигатором» Вакарова, «неспроста месяц тому назад начали появляться карты в разных СМИ — то так Украину разделить, то так Украину разделить».

Бывшую советскую республику может ждать уменьшение ее территории, полагает аналитик.

Ранее в пятницу сообщалось, что американское издание Forbes назвало «дорогостоящей ошибкой» предложение 43-го президента США Джорджа Буша-младшего сделать Киев членом НАТО.

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Forbes: предложение Буша-младшего включить в состав НАТО Украину «было дорогостоящей ошибкой»

Forbes: предложение Буша-младшего включить в состав НАТО Украину «было дорогостоящей ошибкой»

Предложение 43-го президента США Джорджа Буша-младшего предоставить Украине членство в НАТО «было дорогостоящей ошибкой». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

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