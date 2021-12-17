Forbes: предложение Буша-младшего включить в состав НАТО Украину «было дорогостоящей ошибкой»

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17 декабря 2021, 08:27

43-й президент США Джордж Буш-младший, Ron Sachs / globallookpress.com

Предложение 43-го президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-младшего предоставить Украине членство в Североатлантическом альянсе «было дорогостоящей ошибкой». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

«Предложение Буша включить в состав НАТО Украину и Грузию было дорогостоящей ошибкой, но что сделано, то сделано. Хотя альянс не отменит это приглашение, вести войну за то, чтобы принять Украину в свои ряды, он тоже не будет», — пишет Forbes.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что мэр подконтрольного непризнанной ДНР Дебальцево Игорь Захаревич высказал прогноз, согласно которому украинского государства не станет, если Киев пойдет в наступление в Донбассе.

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