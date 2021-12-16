Мэр Дебальцево Захаревич: если Киев пойдет в наступление в Донбассе, украинского государства не станет
16 декабря 2021, 15:28
Если Киев пойдет в наступление в Донбассе, украинского государства не станет. Соответствующий прогноз озвучил Игорь Захаревич, мэр города Дебальцево, который контролируют власти самопровозглашенной ДНР.
Захаревич в разговоре с Telegram-каналом «Донбасс решает» выразил надежду на то, что ДНР и ЛНР удастся избежать возобновления полномасштабных боевых действий.
«Но если Украина продолжит и начнет наступление — все уже сказано нашими руководителями. Я думаю, Украина лишится государственности», — предрек мэр.
Как сообщалось ранее сегодня, сайт InfoBrics написал, что ни одна страна НАТО не рискнет вступить в войну с Россией из-за Украины.
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