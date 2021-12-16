InfoBrics: ни одна страна НАТО не рискнет вступить в войну с Россией из-за Украины

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16 декабря 2021, 11:02 Источник: «ПолитРоссия»

Учения НАТО, Miroslav Chaloupka / globallookpress.com

Ни одно государство, входящее в состав Североатлантического альянса, не рискнет вступить в военный конфликт с Российской Федерацией из-за Украины. Об этом говорится в публикации, размещенной в зарубежном сегменте интернета.

Сайт InfoBrics пишет, что НАТО «накачивает Украину военной техникой и боевиками и побуждает Киев действовать все более агрессивно на границе». Подобные действия создают у киевских властей «очень опасную иллюзию» о том, что НАТО незамедлительно придет на помощь бывшей советской республике в случае вооруженного конфликта с Москвой, отмечает портал.

«Ни одна страна Североатлантического альянса не рискнет вступить в войну с Россией из-за Украины, которая даже не входит в западный блок», — указывает InfoBrics.

Как сообщалось ранее в четверг, журналист Дмитрий Стешин высказал прогноз, согласно которому силы самопровозглашенных ДНР и ЛНР смогут продержаться до подхода российских самолетов, если Киев начнет наступление в Донбассе.

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