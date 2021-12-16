Военкор Стешин: в случае наступления Украины силы ДНР и ЛНР смогут продержаться до подхода российских самолетов

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16 декабря 2021, 07:55 Источник: «Украина.ру»

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Если Украина пойдет в наступление на территории Донбасса, силы непризнанных ДНР и ЛНР смогут продержаться до подхода российских самолетов. Такую точку зрения озвучил военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Журналист отметил, что линию обороны, которая строилась в Донбассе на протяжении последних лет, «очень тяжело штурмовать».

«Плюс, не будем скрывать, что на приграничных полигонах в полной боевой готовности стоят наши войска. Каким бы ни был массовый удар Украины, продержаться до подхода самолетов ополчение сможет», — заявил Стешин.

Согласно официальной позиции РФ, она не является участницей конфликта на востоке Украины. При этом в отечественном экспертном сообществе неоднократно высказывался прогноз, согласно которому Москва придет на помощь ДНР и ЛНР в случае наступательной операции Киева.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, аналитик Константин Сивков допустил, что НАТО может атаковать российские войска тактическим ядерным оружием, если произойдет их столкновение с украинской армией.

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