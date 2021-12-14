Аналитик Сивков: НАТО может атаковать войска России тактическим ядерным оружием в случае их столкновения с армией Украины
14 декабря 2021, 17:07
Североатлантический альянс может атаковать российские войска тактическим ядерным оружием, если произойдет их столкновение с украинской армией. Такой вариант развития событий допустил отечественный аналитик Константин Сивков.
Эксперт, выступивший в эфире YouTube-канала «День ТВ», счел реальным сценарий, при котором после разгрома Вооруженных сил Украины в случае конфликта с Россией в противостояние с Москвой втянется Польша. Вслед за ее поражением НАТО может пойти на применение тактического ядерного оружия против войск РФ, полагает Сивков.
Как сообщалось ранее во вторник, немецкий журналист Томас Репер предсказал, что Россия уничтожит ВСУ, если ударит по украинским националистам в случае киевского наступления в Донбассе.
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