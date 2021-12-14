Журналист Томас Репер: Россия уничтожит ВСУ, если ударит по украинским националистам в случае наступления Киева в Донбассе

Российская Федерация уничтожит Вооруженные силы Украины, если ударит по украинским националистам в случае наступательной операции Киева в Донбассе. Соответствующий прогноз озвучил немецкий журналист Томас Репер.
«Украинский режим сейчас держится исключительно на вооруженных радикалах. По ним в первую очередь и ударит Россия, ведь многие из них будут принимать участие в наступлении», — предрек Репер.
По его словам, данная «нестандартная схема» «уничтожит не только ВСУ, но и майданный режим».
Как сообщалось ранее сегодня, конфликтолог Сергей Колмогоров указал на то, что армия Украины дважды не смогла выполнить приказ о наступлении в Донбассе.
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