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14 декабря 2021, 16:30 Источник: ФАН

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Российская Федерация уничтожит Вооруженные силы Украины, если ударит по украинским националистам в случае наступательной операции Киева в Донбассе. Соответствующий прогноз озвучил немецкий журналист Томас Репер.

«Украинский режим сейчас держится исключительно на вооруженных радикалах. По ним в первую очередь и ударит Россия, ведь многие из них будут принимать участие в наступлении», — предрек Репер.

По его словам, данная «нестандартная схема» «уничтожит не только ВСУ, но и майданный режим».

Как сообщалось ранее сегодня, конфликтолог Сергей Колмогоров указал на то, что армия Украины дважды не смогла выполнить приказ о наступлении в Донбассе.

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