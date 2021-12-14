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Конфликтолог Колмогоров: при президенте Зеленском армия Украины дважды не смогла выполнить приказ о наступлении в Донбассе

, 14:59

Конфликтолог Колмогоров: при президенте Зеленском армия Украины дважды не смогла выполнить приказ о наступлении в Донбассе
Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины дважды не смогли выполнить приказ о наступлении на территории Донбасса при действующем президенте страны Владимире Зеленском. На это указал конфликтолог Сергей Колмогоров.

«Во времена Зеленского два раза давали команду наступать. В первый раз 200 человек ушли с передовой в тыл. До сих пор 30 человек ищут. Во второй раз попытались завестись, завелось 15% техники», — отметил эксперт в эфире одного из YouTube-каналов.

Колмогоров добавил, что «военная мощь Украины — это такой же миф, как афганская армия».

Ранее во вторник сообщалось, что депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский озвучил прогноз, согласно которому полномасштабное вооруженное противостояние в Донбассе может возобновиться в ходе Олимпиады-2022.

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