Конфликтолог Колмогоров: при президенте Зеленском армия Украины дважды не смогла выполнить приказ о наступлении в Донбассе
14 декабря 2021, 14:59
Вооруженные силы Украины дважды не смогли выполнить приказ о наступлении на территории Донбасса при действующем президенте страны Владимире Зеленском. На это указал конфликтолог Сергей Колмогоров.
«Во времена Зеленского два раза давали команду наступать. В первый раз 200 человек ушли с передовой в тыл. До сих пор 30 человек ищут. Во второй раз попытались завестись, завелось 15% техники», — отметил эксперт в эфире одного из YouTube-каналов.
Колмогоров добавил, что «военная мощь Украины — это такой же миф, как афганская армия».
Ранее во вторник сообщалось, что депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский озвучил прогноз, согласно которому полномасштабное вооруженное противостояние в Донбассе может возобновиться в ходе Олимпиады-2022.
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