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Жириновский: полномасштабная война в Донбассе может возобновиться во время Олимпиады-2022

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Жириновский: полномасштабная война в Донбассе может возобновиться во время Олимпиады-2022
Депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Полномасштабный военный конфликт на территории Донбасса может возобновиться во время Олимпиады-2022. Соответствующий прогноз озвучил Владимир Жириновский, депутат российской Госдумы.

Жириновский счел вероятным сценарий, при котором полномасштабные боевые действия вновь разгорятся на востоке Украины в ходе Зимних Олимпийских игр. Соревнования должны пройти с 4 по 20 февраля в Пекине.

По мнению парламентария, высказанного им в эфире ЛДПР ТВ, в случае наступления Киева Россия может вмешаться в ситуацию, чтобы защитить своих граждан в непризнанных ДНР и ЛНР.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский снайпер снял на видео ликвидацию военного одной из республик Донбасса.

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