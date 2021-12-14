Украинский снайпер снял на видео ликвидацию военного одной из республик Донбасса
14 декабря 2021, 12:18
Снайпер Вооруженных сил Украины снял на видео ликвидацию военного одной из самопровозглашенных республик Донбасса. Данный ролик был опубликован некоторое время назад украинским Telegram-каналом «Оперативний ЗСУ».
«Жаль камера сместилась во время выстрела, но минус подтвержден», — прокомментировали запись авторы канала.
Когда и в каком районе Донбасса сделаны выложенные кадры, в процитированном посте не уточняется.
Как сообщалось ранее во вторник, эксперт Константин Сивков указал на то, что в случае наступления Киева на ДНР и ЛНР Российская Федерация может окружить украинские войска, устроив для них «Сталинград под Донецком».
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