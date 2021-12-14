Сивков: в случае наступления Киева на ДНР и ЛНР Россия может устроить войскам Украины «Сталинград под Донецком»
14 декабря 2021, 08:13
Если Киев пойдет в наступление на самопровозглашенные ДНР и ЛНР, Российская Федерация может устроить украинским войскам «Сталинград под Донецком». На это указал отечественный эксперт Константин Сивков.
Сивков, выступая в эфире YouTube-канала «День ТВ», отметил, что армия Украины не имеет сил для прикрытия флангов в случае полномасштабной атаки на республики Донбасса. По словам аналитика, в этой ситуации РФ может нанести удар в направлении Харькова и окружить задействованную в наступлении киевскую группировку.
Как заявил Константин Сивков, Вооруженным силам Украины грозит «Сталинград под Донецком».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что китайский сайт Sohu спрогнозировал массовое паническое бегство военных ВСУ в случае столкновения с российской армией.
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