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13 декабря 2021, 21:06 Источник: «ПолитРоссия»

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В случае вооруженного столкновения с армией Российской Федерации произойдет массовое паническое бегство украинских военных. Соответствующий прогноз содержится в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.

«Россия может победить Украину без боя. В этом нет ничего невозможного», — пишет сайт Sohu.

Портал отмечает, что Вооруженные силы Украины имеют серьезные проблемы с оснащением. При этом бывшая советская республика не может рассчитывать на помощь войсками со стороны НАТО, если начнется конфликт с Москвой.

Представители ВСУ осознают, что у Киева нет шансов на победу в противостоянии с Россией, указывается в процитированном материале. Китайский ресурс предрек массовое паническое бегство украинских военных в случае подобного столкновения.

Ранее сегодня сообщалось, что журналист Александр Коц призвал Москву поставить самопровозглашенным республикам Донбасса современное оружие через Абхазию.

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