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Военкор Коц призвал Россию поставить ДНР и ЛНР современное оружие через Абхазию

, 11:55

Военкор Коц призвал Россию поставить ДНР и ЛНР современное оружие через Абхазию
Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

Военный корреспондент Александр Коц призвал Российскую Федерацию поставить самопровозглашенным ДНР и ЛНР современное оружие через Абхазию. По данному вопросу журналист высказался в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Коц отметил, что ДНР и ЛНР нужна современная техника для нивелирования угрозы, которую для них представляют вооружения, получаемые Киевом от Запада. Военкор указал на то, что «у Донецка есть прямые дипломатические отношения с Абхазией». Российские системы РЭБ и ПВО следует поставить в Донбасс через признанную Москвой республику, полагает Александр Коц.

Ранее сегодня сообщалось, что американский эксперт Фрэнсис Семпа высказал точку зрения, согласно которой военные США не должны сражаться и умирать за независимость Украины.

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