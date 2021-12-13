Военкор Коц призвал Россию поставить ДНР и ЛНР современное оружие через Абхазию
13 декабря 2021, 11:55
Военный корреспондент Александр Коц призвал Российскую Федерацию поставить самопровозглашенным ДНР и ЛНР современное оружие через Абхазию. По данному вопросу журналист высказался в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
Коц отметил, что ДНР и ЛНР нужна современная техника для нивелирования угрозы, которую для них представляют вооружения, получаемые Киевом от Запада. Военкор указал на то, что «у Донецка есть прямые дипломатические отношения с Абхазией». Российские системы РЭБ и ПВО следует поставить в Донбасс через признанную Москвой республику, полагает Александр Коц.
Ранее сегодня сообщалось, что американский эксперт Фрэнсис Семпа высказал точку зрения, согласно которой военные США не должны сражаться и умирать за независимость Украины.
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