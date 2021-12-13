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Американский аналитик Семпа: военные США не должны сражаться и умирать за независимость Украины

, 11:14

Американский аналитик Семпа: военные США не должны сражаться и умирать за независимость Украины
Американские военные, Sgt. Alexis Flores / globallookpress.com

Военные Соединенных Штатов не должны сражаться и умирать за независимость Украины. Соответствующую точку зрения на страницах СМИ высказал американский аналитик, эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.

Он отметил в своей колонке для издания American Spectator, что Украина находится в российской сфере влияния.

«Мы можем от всей души надеяться и желать ей независимости и свободы, но, скажем на чистоту, американские парни не должны сражаться и умирать за независимость Украины», — написал Семпа.

По мнению автора публикации, независимость бывшей советской республики «не является жизненно важным интересом США в сфере национальной безопасности».

Как сообщалось ранее, китайский портал NetEase указал, что Москва нанесла «фатальный удар» по Украине с помощью строительства Крымского моста.

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