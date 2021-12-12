Сайт NetEase: Россия нанесла «фатальный удар» по Украине с помощью строительства Крымского моста

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12 декабря 2021, 21:10 Источник: «ПолитРоссия»

Крымский мост, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация нанесла «фатальный удар» по Украине с помощью строительства Крымского моста. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.

Портал NetEase констатирует, что географическая связь между Крымом и материковой частью РФ достаточно хрупка — их разделяет Азовское море. С целью решения данной проблемы был возведен мост. С его помощью Москва нанесла «фатальный удар» по Украине, отмечает сайт.

«После завершения строительства моста через Керченский пролив Азовское море стало внутренним морем России. Украина мгновенно потеряла половину своей береговой линии», — указывает NetEase.

Китайский ресурс добавляет, что Москва может уничтожить половину экономики соседней страны, если запретит проход под сооружением для киевских судов.

Как сообщалось ранее в воскресенье, первый заместитель министра информации самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов спрогнозировал, что произойдет, если случится столкновение армий России и Украины.

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