Замминистра ДНР Безсонов: в случае столкновения с армией России «значительная часть ВСУ бросит оружие и покинет войска»
12 декабря 2021, 16:47
Первый заместитель министра информации непризнанной ДНР Даниил Безсонов предсказал, что произойдет, если случится столкновение между российской армией и Вооруженными силами Украины. Соответствующий прогноз Безсонов озвучил в разговоре со СМИ.
По словам замминистра, давшего интервью турецкому порталу Medya Günlüğü, в случае конфликта с РФ «значительная часть ВСУ бросит оружие и покинет войска».
«Я вам даже могу искренне сказать, что мое заветное желание — чтобы Россия вмешалась (в противостояние в Донбассе — АН), то есть вошла на Украину и захватила всю страну», — добавил Даниил Безсонов.
Ранее в воскресенье сообщалось, что эксперт Константин Бондаренко назвал «симметричным троллингом» движение киевского корабля «Донбасс» к Керченскому проливу.
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