Аргументы Недели В мире 13+

Политолог Бондаренко о движении «Донбасса» к Керченскому проливу: «Это симметричный троллинг России со стороны Украины»

, 11:52 Источник: «Украина.ру»

Политолог Бондаренко о движении «Донбасса» к Керченскому проливу: «Это симметричный троллинг России со стороны Украины»
Украинский корабль, Daniel Leal-Olivas / globallookpress.com

Политолог Константин Бондаренко назвал «симметричным троллингом» движение украинского корабля «Донбасс» к Керченскому проливу. Соответствующую точку зрения эксперт озвучил в разговоре с интернет-СМИ.

Утром в четверг «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в сторону Керченского пролива, не отвечая на запросы пограничников РФ. Судно не нарушило российских государственных рубежей, так как через некоторое время легло на обратный курс.

«Это симметричный троллинг России со стороны Украины. Если РФ на протяжении длительного времени передвигала войска вдоль украинской границы и говорила, что мы на своей территории, и заявляла, что мы можем делать все что хотим, то Украина точно так же говорит, что может делать то же самое в Азовском море», — прокомментировал маневры «Донбасса» Константин Бондаренко.

Как сообщалось ранее в воскресенье, бывший командующий ополчением непризнанной ДНР Игорь Стрелков высказал прогноз, согласно которому Украину «разорвут» после использования в качестве оружия Запада против России.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Немецкий журналист Лейтойзер: глава МИД Германии оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку – 2»

Немецкий журналист Лейтойзер: глава МИД Германии оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку – 2»

Немецкий журналист, политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер заявил, что министр иностранных дел Германии, сопредседатель партии «Союз-90"/"Зеленые» Анналена Бербок оказалась в тупике из-за позиции по российскому газопроводу «Северный поток – 2».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью