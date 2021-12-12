Игорь Стрелков: Украину «разорвут» после использования в качестве оружия Запада против России
12 декабря 2021, 11:08
Украину «разорвут» после использования в качестве оружия Запада против России. Соответствующий прогноз озвучил Игорь Стрелков, бывший командующий ополчением самопровозглашенной ДНР.
По словам Стрелкова, Западу «Украина нужна для того, чтобы она сломалась об РФ, нанеся ей неприемлемый ущерб».
«А после того, как она будет использована таким образом, ту же Украину разграбят и поделят», — отметил экс-командир в эфире YouTube-канала «РОЙ ТВ».
Игорь Стрелков предрек, что бывшую советскую республику «раздерибанят, разорвут».
Как сообщалось ранее в воскресенье, украинский журналист Игорь Лесев заявил о том, что в настоящий момент на Западе Крымский полуостров воспринимается в качестве российской территории.
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