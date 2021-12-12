Украинский журналист Лесев: «Крым по умолчанию на Западе уже воспринимают российским»

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12 декабря 2021, 08:23 Источник: «Украина.ру»

Переговоры президентов России и США, Mikhail Metzel/Kremlin Pool / globallookpress.com

В настоящий момент на Западе Крым воспринимается как российская территория. Об этом, комментируя состоявшиеся на текущей неделе переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, заявил журналист с Украины Игорь Лесев.

Он отметил, что Москву «давно уже не драконят темой Крыма».

«Звучит вроде бы “украинский вопрос”, но Крыма в нем нет. А это значит, что Крым по умолчанию на Западе уже воспринимают российским. Да, будут и дальше на картах рисовать другим цветом, как это делают с Западной Сахарой или Голанскими высотами, но никто в мире ведь не кошмарит Марокко или Израиль по этим землям», — сказал Лесев в беседе со СМИ.

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума, состоявшегося на полуострове. Киевские власти и западные страны на официальном уровне результаты голосования не признали.

Как сообщалось ранее в субботу, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что бывшая советская республика готова воевать с РФ «до последней капли» в случае «вторжения» Москвы.

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