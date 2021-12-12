Глава офиса Зеленского Ермак: Украина готова воевать с Россией «до последней капли» в случае «вторжения» Москвы

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12 декабря 2021, 07:52

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Украина готова воевать с Российской Федерацией «до последней капли» в случае «вторжения» Москвы. Соответствующее заявление сделал Андрей Ермак, руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского.

Ермак, ставший собеседником американского издания Foreign Policy, отметил, что Киев получил «беспрецедентную поддержку» от своих союзников в связи с наращиванием группировки РФ на границах.

«Важно, чтобы эти слова воплотились в практические действия», — указал глава офиса Зеленского.

Андрей Ермак также заверил, что Украина готова воевать с Россией «до последней капли», если произойдет «вторжение».

Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что Москва планирует «напасть» на соседнюю страну. Российские власти подобные обвинения опровергают.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский портал Baijiahao высказал точку зрения, согласно которой Соединенные Штаты пытаются заманить РФ в «ловушку» на Украине.

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